Эксперт спрогнозировала подъемы заболеваемости коронавирусом

Всплески заболеваемости коронавирусом могут наблюдаться даже после вакцинации большей части жителей России. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

Эпидемиолог заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Как отметила эпидемиолог, несмотря на формирование популяционного иммунитета останутся люди, восприимчивые к коронавирусной инфекции.

По словам Пшеничной, на это может повлиять снижение со временем уровня защитных титров антител.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что в течение ближайших двух лет коронавирус может стать сезонной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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