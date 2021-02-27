Эксперт спрогнозировала подъемы заболеваемости коронавирусом
Всплески заболеваемости коронавирусом могут наблюдаться даже после вакцинации большей части жителей России. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.
Как отметила эпидемиолог, несмотря на формирование популяционного иммунитета останутся люди, восприимчивые к коронавирусной инфекции.
По словам Пшеничной, на это может повлиять снижение со временем уровня защитных титров антител.
Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что в течение ближайших двух лет коронавирус может стать сезонной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru