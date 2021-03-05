В России за сутки выявили 11 024 новых случаев COVID-19
5 марта 202111:33
За последние сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по мониторингу и контролю за распространением заболевания.
Таким образом, общее число заразившихся с момента начала пандемии в России составило 4 301 159 человек, 88 285 из которых умерли.
Также оперативный штаб сообщает, что за сутки выздоровели 15 464 человека. На данный момент 327 553 случаев COVID-19 считаются активными.
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Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- В России за сутки выявили 11 024 новых случаев COVID-19
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5 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru