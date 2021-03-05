В России за сутки выявили 11 024 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число заразившихся с момента начала пандемии в России составило 4 301 159 человек, 88 285 из которых умерли.

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Также оперативный штаб сообщает, что за сутки выздоровели 15 464 человека. На данный момент 327 553 случаев COVID-19 считаются активными.





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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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