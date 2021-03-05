Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в мире распространяется единственный штамм коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».
Он добавил, что новый штамм появится, когда «где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека».
По словам санитарного врача, сейчас эксперты называют «новым штаммом» подтипы SARS-CoV-2, которые мутируют и приобретают новые свойства. Он отметил, что надеется на эффективность разработанных в России препаратов для вакцинации в отношении этих «подтипов».
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