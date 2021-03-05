Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в мире распространяется единственный штамм коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что новый штамм появится, когда «где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека».

Онищенко: Российские вакцины от коронавируса на порядок дешевле зарубежных

По словам санитарного врача, сейчас эксперты называют «новым штаммом» подтипы SARS-CoV-2, которые мутируют и приобретают новые свойства. Он отметил, что надеется на эффективность разработанных в России препаратов для вакцинации в отношении этих «подтипов».




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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГеннадий Онищенко
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