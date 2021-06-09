В России за сутки выявили 10 407 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 10 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием. Это самое большое количество заболевших за сутки с 7 марта.

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При этом вылечились 9 814 россиян, а умерли 399 граждан. Сейчас в стране болеют 269 456 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 106 323, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 42 708 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 16 975 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 156 250 случаев ковида. Из них вылечились 4 761 899 человек, а умерли 124 895 россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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