Депутат Госдумы заявила об отсутствии антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Депутат Госдумы Вера Ганзя заявила, что у нее не выработались антитела после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», рассказала политик Общественной службе новостей.

В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве антител у 95,8% привитых «ЭпиВакКороной»

Она считает, что властям не нужно было создавать несколько вакцин. По мнению Ганзи, следовало сделать одну, но качественную. «Может быть Роспотребнадзор вернётся к фразе “лучше меньше, да лучше”?»

Ганзя подчеркнула, что из-за этого растет недоверие граждан к российским вакцинам. Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Теперь все, кто хотят сохранить работу, должны будут вакцинироваться.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВакцинаВакцинация
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