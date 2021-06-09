Депутат Госдумы заявила об отсутствии антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Депутат Госдумы Вера Ганзя заявила, что у нее не выработались антитела после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», рассказала политик Общественной службе новостей.
Она считает, что властям не нужно было создавать несколько вакцин. По мнению Ганзи, следовало сделать одну, но качественную. «Может быть Роспотребнадзор вернётся к фразе “лучше меньше, да лучше”?»
Ганзя подчеркнула, что из-за этого растет недоверие граждан к российским вакцинам. Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Теперь все, кто хотят сохранить работу, должны будут вакцинироваться.
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