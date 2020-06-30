В России за сутки умерло 154 пациента с коронавирусом

В России за минувшие сутки умерли 154 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9320, сообщил оперативный штаб, передает RT.

Летальность — довольно «лукавый» показатель, но в Москве применительно к коронавирусу он действительно ниже, чем в Европе, заявил в эфире НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.

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ФОТО: pixabay.com
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