В России за сутки умерло 154 пациента с коронавирусом
30 июня 202010:51
В России за минувшие сутки умерли 154 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9320, сообщил оперативный штаб, передает RT.
Летальность — довольно «лукавый» показатель, но в Москве применительно к коронавирусу он действительно ниже, чем в Европе, заявил в эфире НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.
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Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
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30 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru