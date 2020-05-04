В России за сутки погибли 76 человек из-за коронавируса

Отмечается, что у 51 процента инфицированных заболевание протекало без явных симптомов. Все они прошли тестирование на COVID-19.

За последние сутки выздоровели и выписались из медучреждений 1 456 человек. С начала пандемии общее число выздоровевших составило 18 095 человек.

По данным на 4 мая, зарегистрированы 145 268 заболевших в 85 регионах. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Мурманская области остаются эпицентрами роста заболеваемости новым коронавирусом.

