В России за сутки подтвердили 5765 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в официальном сообщении.

Выздоровели от коронавируса за последние 24 часа 3110 россиян. Всего вылечившихся от коронавируса в стране 600 250.

За прошедшие сутки умерли от COVID-19 77 человек. Всего погибли от инфекции 13 269 россиян.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН высказал мнение, что коронавирусом COVID-19 переболеет две трети населения планеты.

«Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции. Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - полагает Зверев.

