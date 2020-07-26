В России за сутки подтвердили 5765 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5765 новых случаев заболевания. Всего во время пандемии заболевания в стране подтверждено 812 485 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в официальном сообщении.
Выздоровели от коронавируса за последние 24 часа 3110 россиян. Всего вылечившихся от коронавируса в стране 600 250.
За прошедшие сутки умерли от COVID-19 77 человек. Всего погибли от инфекции 13 269 россиян.
Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН высказал мнение, что коронавирусом COVID-19 переболеет две трети населения планеты.
«Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции. Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - полагает Зверев.
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Заразились
812 тыс.+5 765 / сут.
Умерли
13 269+77 / сут.
Выздоровели
600 тыс.+3 110 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru