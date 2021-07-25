В России за сутки подтвердили 24 072 новых случая коронавируса

В России за сутки подтвердили 24 072 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в России зафиксирован 6 126 541 пациент с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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«За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

За прошедшие сутки от инфекции кончались 779 человек. Всего в России от COVID-19 погибли 153 874 пациента.

В России за минувшие сутки ещё 18 678 человека смогли вылечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 5 490 634 человек.

Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил о риск инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.

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ФОТО: pixabay.com
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