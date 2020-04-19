В России за сутки от короновируса скончались 48 человек

В России умерли за сутки 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала эпидемии скончался 361 инфицированный, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Выздоровевших за минувшие сутки насчитывается 234 человека. В целом в стране излечились и выздоровели от COVID-19 3291 пациент.