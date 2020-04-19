В России за сутки от короновируса скончались 48 человек
В России умерли за сутки 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала эпидемии скончался 361 инфицированный, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровевших за минувшие сутки насчитывается 234 человека. В целом в стране излечились и выздоровели от COVID-19 3291 пациент.
Общая статистика инфицированных новым типом коронавируса составляет 42 853 случая.
Ранее 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса в России может выйти на плато уже на следующей неделе. Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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Заразились
42 853+6 060 / сут.
Умерли
361+48 / сут.
Выздоровели
3 291+234 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru