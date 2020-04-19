В России за сутки от короновируса скончались 48 человек

В России умерли за сутки 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала эпидемии скончался 361 инфицированный, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Выздоровевших за минувшие сутки насчитывается 234 человека. В целом в стране излечились и выздоровели от COVID-19 3291 пациент.

В России зафиксированы еще 6060 новых случаев заражения коронавирусом

Общая статистика инфицированных новым типом коронавируса составляет 42 853 случая.

Ранее 19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса в России может выйти на плато уже на следующей неделе. Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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ФОТО: pixabay.com
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