В России за сутки госпитализированы с COVID-19 менее 2 тысяч человек
В большинстве российских регионов снижается заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций.
По данным оперативного штаба, обнародованным в воскресенье, за сутки по стране было выявлено 46 758 случаев заболеваемости COVID-19, при этом количество госпитализаций снизилось на 45,1% и составило 1 936 человек.
Накануне в России были зарегистрированы 51 269 заболевших.
Снижение количества госпитализированных отмечено в 72-х регионах страны.
В Москве за минувшие сутки выявлено 3409 новых случаев заражения COVID-19, при этом был госпитализирован 181 человек. Днем ранее был выявлен 4101 случай.
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