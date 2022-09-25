В России за сутки госпитализированы с COVID-19 менее 2 тысяч человек

В большинстве российских регионов снижается заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций.

По данным оперативного штаба, обнародованным в воскресенье, за сутки по стране было выявлено 46 758 случаев заболеваемости COVID-19, при этом количество госпитализаций снизилось на 45,1% и составило 1 936 человек.

Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом

Накануне в России были зарегистрированы 51 269 заболевших.

Снижение количества госпитализированных отмечено в 72-х регионах страны.

В Москве за минувшие сутки выявлено 3409 новых случаев заражения COVID-19, при этом был госпитализирован 181 человек. Днем ранее был выявлен 4101 случай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеМоскваКоронавирус
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