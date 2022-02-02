В России за сутки госпитализировали более 17 тысяч пациентов с коронавирусом

Отмечается, что за 24 часа медики выписали 48 426 человек, зарегистрировано 678 летальных исходов.

Наибольшее число заражений и госпитализаций за сутки зафиксировали в Москве (23 784 и 1 617 соответственно), Санкт-Петербурге (19 234 и 904), Подмосковье (10 188 и 957).

С начала пандемии COVID-19 в России выявили 12 128 796 случаев заболевания, 10 337 008 человек выздоровели, 332 690 пациентов скончались.



