В России за сутки госпитализировали более 17 тысяч пациентов с коронавирусом
В России выявили максимальное с начала пандемии число заражений коронавирусом за сутки — 141 883, госпитализирован 17 201 пациент. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за 24 часа медики выписали 48 426 человек, зарегистрировано 678 летальных исходов.
Наибольшее число заражений и госпитализаций за сутки зафиксировали в Москве (23 784 и 1 617 соответственно), Санкт-Петербурге (19 234 и 904), Подмосковье (10 188 и 957).
С начала пандемии COVID-19 в России выявили 12 128 796 случаев заболевания, 10 337 008 человек выздоровели, 332 690 пациентов скончались.
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Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
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