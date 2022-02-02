Попова заявила об отсутствии роста летальности от COVID-19

Роста летальности от коронавирусной инфекции и числа госпитализаций больных в России не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора: Коронавирус перестал проникать в легочные ткани

Как отметила главный санитарный врач, «нагрузка на койки снижается», пишет RT.

«В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом. <...> Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — рассказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что власти не рассматривают возможность введения локдауна или чрезвычайных мер из-за коронавируса, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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