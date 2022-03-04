В России за сутки госпитализировали 9 849 пациентов с COVID-19
В России выявили 89 174 новых случая коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зарегистрировали 93 026 заболевших, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в РФ подтвердили 16 775 024 случая заболевания.
При этом за сутки были госпитализированы 9 849 россиян, выписаны — 160 507 человек, пишет RT. Всего в стране вылечился от коронавируса 14 263 191 пациент.
Также оперштаб сообщает, что за 24 часа медики зарегистрировали 776 смертей. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 354 787.
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