Эксперт: Пандемия не завершится в ближайшие годы

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - НСН) объявит о завершении пандемии», — цитирует эксперта РИА Новости.

Тимаков считает, что показатели заболеваемости COVID-19 будут как увеличиваться, так и снижаться, пишет RT. Тем не менее, несмотря на продолжение пандемии, ситуация стабилизируется, и система здравоохранения сможет справиться с нагрузкой, отмечает РИА ФАН.

