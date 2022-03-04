Эксперт: Пандемия не завершится в ближайшие годы

Окончания пандемии коронавируса не ожидается в ближайшие годы, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Представитель ВОЗ спрогнозировала завершение пандемии в 2022 году

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - НСН) объявит о завершении пандемии», — цитирует эксперта РИА Новости.

Тимаков считает, что показатели заболеваемости COVID-19 будут как увеличиваться, так и снижаться, пишет RT. Тем не менее, несмотря на продолжение пандемии, ситуация стабилизируется, и система здравоохранения сможет справиться с нагрузкой, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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