В России за сутки госпитализировали 724 пациента с COVID-19

При этом за 24 часа в стране подтвердили 2996 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3684 человека. Также оперштаб сообщает, что за сутки скончались 56 инфицированных пациентов.

С начала пандемии в России зарегистрировали 18 379 583 случая заболевания, вылечились 17 798 245 россиян, умерли 380 076 человек.

