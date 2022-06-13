В России за сутки госпитализировали 724 пациента с COVID-19
13 июня 202211:53
В России госпитализировали 724 пациента с коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом за 24 часа в стране подтвердили 2996 случаев заражения COVID-19, выздоровели 3684 человека. Также оперштаб сообщает, что за сутки скончались 56 инфицированных пациентов.
С начала пандемии в России зарегистрировали 18 379 583 случая заболевания, вылечились 17 798 245 россиян, умерли 380 076 человек.
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Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
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17,8 млн+3 684 / сут.
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13 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru