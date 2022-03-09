В России за сутки госпитализировали 3054 пациента с коронавирусом

Объем выпуска лекарств в Москве вырос за год почти на 68% Департамент труда и соцзащиты столицы продолжает улучшать сервисы для детей-сирот Пешеходный мост реконструировали в Московском зоопарке Все турникеты метро Москвы летом обновят для приема банковских карт Комплекс «Покорителям космоса» у ВДНХ отреставрируют