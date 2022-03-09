В России за сутки госпитализировали 3054 пациента с коронавирусом

В России зарегистрировали 58 675 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране подтвердили 66 576 случаев заболевания, напоминает RT.

За 24 часа в российские медицинские учреждения доставили 3 054 пациента с коронавирусом, при этом медики выписали 92 732 человека.

Как сообщает оперштаб, за последние сутки было зарегистрировано 645 смертей от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России выявили 17 140 069 заболевших COVID-19, 14 895 083 пациента выздоровели, 358 246 человек скончались.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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