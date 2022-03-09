В России за сутки госпитализировали 3054 пациента с коронавирусом
В России зарегистрировали 58 675 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране подтвердили 66 576 случаев заболевания, напоминает RT.
За 24 часа в российские медицинские учреждения доставили 3 054 пациента с коронавирусом, при этом медики выписали 92 732 человека.
Как сообщает оперштаб, за последние сутки было зарегистрировано 645 смертей от коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в России выявили 17 140 069 заболевших COVID-19, 14 895 083 пациента выздоровели, 358 246 человек скончались.
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Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
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