В России за сутки диагностировали 9 977 случаев коронавируса
В России врачи зафиксировали 9 977 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 8 883 россиянина, а умерли от последствий ковида 379 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 817, на втором месте Санкт-Петербург, где 846 заболевших. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 776 случаев заражения, она на третьем месте.
Всего с начала пандемии заболели 5 145 843 россиянина. Из них вылечились 4 752 085, а умерли 124 496 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 269 262.
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Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru