В России за сутки диагностировали 9 977 случаев коронавируса

При этом выздоровели 8 883 россиянина, а умерли от последствий ковида 379 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 817, на втором месте Санкт-Петербург, где 846 заболевших. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 776 случаев заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 145 843 россиянина. Из них вылечились 4 752 085, а умерли 124 496 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 269 262.

