Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом еще рано
Борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, говорить о победе над вирусом еще рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Примаковские чтения».
По его словам, сегодня необходимо извлечь уроки из произошедшего, чтобы понимать, как действовать в будущем при возникновении подобного рода ситуаций.
Путин отметил, что жертвами пандемии стали уже более 3,5 миллионов человек, это также привело к серьезным социальным и экономическим последствиям.
Также глава государства подчеркнул важность сотрудничества на глобальном уровне, к которому сегодня не все страны оказались готовы.
Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мишель и Путин обсудили борьбу с пандемией и обеспечение общедоступности вакцин против коронавирусной инфекции.
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