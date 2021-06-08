Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом еще рано

Борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, говорить о победе над вирусом еще рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Примаковские чтения».

По его словам, сегодня необходимо извлечь уроки из произошедшего, чтобы понимать, как действовать в будущем при возникновении подобного рода ситуаций.