В России за сутки диагностировали 9 500 случаев коронавируса

В России врачи зафиксировали 9 500 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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При этом выздоровели 8 994 россиянина, а умерли от последствий ковида 372 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 669, на втором месте Санкт-Петербург — 817. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 743 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 081 417 россиян. Из них вылечились 4 693 579, а умерли 121 873 человека. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 965.

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ФОТО: pixabay.com
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