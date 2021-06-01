В России за сутки диагностировали 9 500 случаев коронавируса

При этом выздоровели 8 994 россиянина, а умерли от последствий ковида 372 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 669, на втором месте Санкт-Петербург — 817. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 743 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 081 417 россиян. Из них вылечились 4 693 579, а умерли 121 873 человека. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 965.

