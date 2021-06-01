В России за сутки диагностировали 9 500 случаев коронавируса
В России врачи зафиксировали 9 500 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 8 994 россиянина, а умерли от последствий ковида 372 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 669, на втором месте Санкт-Петербург — 817. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 743 случая заражения, она на третьем месте.
Всего с начала пандемии заболели 5 081 417 россиян. Из них вылечились 4 693 579, а умерли 121 873 человека. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 965.
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Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
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