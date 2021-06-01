В Китае впервые диагностировали случай птичьего гриппа H10N3
В восточной китайской провинции Цзянсу человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3, сообщило ТАСС со ссылкой на минздрав Китая.
Житель города Чжэньцзян в апреле обратился к врачу с жалобами на жар и плохое самочувствие. Китайца госпитализировали, сейчас он почти выздоровел, сообщила Газета.ру.
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний взял у заболевшего анализы и 28 мая выяснил, что у него был H10N3. Все контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением, пишет ТК «360».
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