В России за сутки диагностировали 9 462 случая коронавируса
В России врачи зафиксировали 9 462 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 9 756 россиян, а умерли от последствий ковида 393 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 818. Это наибольшее число заражений в столице за сутки с 17 января 2021 года.
Всего с начала пандемии заболели 4 922 901 россиянин. Из них вылечились 4 537 634, а умерли 115 116 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 270 151.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru