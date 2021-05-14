В России за сутки диагностировали 9 462 случая коронавируса

В России врачи зафиксировали 9 462 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Мясников: на улице заразиться коронавирусом невозможно

При этом выздоровели 9 756 россиян, а умерли от последствий ковида 393 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 818. Это наибольшее число заражений в столице за сутки с 17 января 2021 года.

Всего с начала пандемии заболели 4 922 901 россиянин. Из них вылечились 4 537 634, а умерли 115 116 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 270 151.

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ФОТО: РИА Новости
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