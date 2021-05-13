Мясников: на улице заразиться коронавирусом невозможно

На улице заразиться коронавирусом невозможно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Таким образом, он согласился с выводами статьи медицинского журнала Lancet, в которой говорится, что COVID распространяется аэрозольным путем, то есть не через крупные капли, а через мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха.

«Это далеко не первая статья о том, что коронавирус распространяется в основном через аэрозольные капли. Это стало ясно еще в апреле прошлого года, то есть спустя пару месяцев после развития эпидемии. То, что маски неэффективны, ни для кого не является секретом. Маски – это вынужденная мера, в силу того, что на то время мы просто не могли ничего предложить. И всегда говорили, что она от крупных капель защитит, а от аэрозольных не поможет. Это было собственно ясно. Почему пытались это применять такие страны, как Чехия, Германия именно респираторы, пытаясь спастись от этого», - отметил он.

Также Мясников подтвердил слова своего коллеги Евгения Комаровского, что наиболее эффективным способом профилактики заражения коронавирусом являются вентиляция помещения и открытые форточки.

«Комаровский абсолютно адекватный доктор. Он все правильно говорит, и я повторяю за ним. На улице заразиться коронавирусом невозможно - только в помещениях. Надо держать дистанцию. А маски создают иллюзию защиты, ты думаешь, что ты защищен и перестаешь держать дистанцию. На самом деле маска тебя не защищает. Вот если бы ты был без маски, то смотрел, куда ты подойдешь, кто вокруг тебя. А насколько она защищает? Есть приказ ее носить, я не хочу с этим спорить, но все эпидемиологи подписывались под статьями, что помощь от масок очень слаба», - считает Мясников.

По его словам, единственным способом защититься от коронавируса остаются прививки.

Ранее главный научный сотрудник центра Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.

