В России за сутки диагностировали 9 328 случаев коронавируса
В России врачи зафиксировали 9 328 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровел 7 181 россиянин, а умерли от последствий ковида 340 человек. Больше всего заболевших в Москве — 3 573, а наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области. Там за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у одного человека.
Всего с начала пандемии заболели 4 949 573 жителя. Из них вылечились 4 563 254, а умерли 116 211 граждан. Сейчас число активных случаев ковида составляет 270 108.
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Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru