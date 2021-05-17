В России за сутки диагностировали 9 328 случаев коронавируса

При этом выздоровел 7 181 россиянин, а умерли от последствий ковида 340 человек. Больше всего заболевших в Москве — 3 573, а наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области. Там за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у одного человека.

Всего с начала пандемии заболели 4 949 573 жителя. Из них вылечились 4 563 254, а умерли 116 211 граждан. Сейчас число активных случаев ковида составляет 270 108.

