В России за сутки диагностировали 9 252 случая коронавируса

При этом выздоровели 9 385 россиян, а умерли от последствий ковида 404 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 274, на втором месте Санкт-Петербург — 840. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 746 случаев заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 044 459 россиян. Из них вылечились 4 661 234, а умерли 120 406 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 262 819.

