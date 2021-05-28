В России за сутки диагностировали 9 252 случая коронавируса
В России врачи зафиксировали 9 252 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 9 385 россиян, а умерли от последствий ковида 404 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 3 274, на втором месте Санкт-Петербург — 840. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 746 случаев заражения, она на третьем месте.
Всего с начала пандемии заболели 5 044 459 россиян. Из них вылечились 4 661 234, а умерли 120 406 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 262 819.
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Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru