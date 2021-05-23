Роспотребнадзор: На съезде депутатов в Новгороде выявили несоблюдение антиковидных мер

Уточняется, что речь идет о несоблюдении требований по социальному дистанцированию.

«При проведении очередного рейда 22 мая в гостинице "Россия" во время проведения организованного мероприятия выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию. В отношении виновного лица будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ ["Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <...> в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)] и направлен на рассмотрение в суд», - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила о ее задержании в Twitter. Известно, что в отношении нее был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) и административный протокол по факту нарушения ограничений по ковиду.

