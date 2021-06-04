В России за сутки диагностировали 8 947 случаев коронавируса

При этом выздоровели 8 530 россиян, а умерли от последствий ковида 377 человек. Больше всего заболевших в Москве — 2 817, а наименьшее число новых случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе. Там за прошедшие сутки врачи не нашли новых заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболели 5 108 129 жителей. Из них вылечились 4 720 512, а умерли 123 037 граждан. Сейчас число активных случаев ковида составляет 264 580.

