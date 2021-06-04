В России за сутки диагностировали 8 947 случаев коронавируса
В России врачи зафиксировали 8 947 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 8 530 россиян, а умерли от последствий ковида 377 человек. Больше всего заболевших в Москве — 2 817, а наименьшее число новых случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе. Там за прошедшие сутки врачи не нашли новых заболевших коронавирусом.
Всего с начала пандемии заболели 5 108 129 жителей. Из них вылечились 4 720 512, а умерли 123 037 граждан. Сейчас число активных случаев ковида составляет 264 580.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- В Красноярском крае имама признали виновным в содействии терроризму
- Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень
- ФССП намерена взыскать с Навального 29 миллионов рублей
- В России за сутки диагностировали 8 947 случаев коронавируса
- РФПИ познакомит Путина с зарубежными партнёрами по выпуску «Спутника V»
- В работе американского YouTube произошел сбой
- Рогозин допустил приход частного капитала в структуры Роскосмоса уже в 2021 году
- «Аэрофлот» ждет открытия Египта в ближайшие дни
- В России создали ослепляющий боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
- Министр труда заявил, что большинство россиян с пособиями необразованно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru