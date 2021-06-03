Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране снижается и что третьей волны в России нет, передает его слова ТАСС.
Мурашко отметил, что регионы страны по-разному выходят из пандемии. При этом он призвал граждан не ждать третьей волны, а проходить вакцинацию, пишет RT. «Нет никакой третьей волны, спокойно все», — рассказал министр здравоохранения на петербургском международном экономическом форуме.
Ранее в России зарегистрировали препарат для профилактики и лечения пневмонии при коронавирусе. Ингаляционное лекарство «Лейтрагин» сможет предотвратить или смягчить осложнение ковида.
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