В России за сутки диагностировали 8 475 случаев коронавируса
В России врачи зафиксировали 8 475 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 6 715 россиян, а умерли от последствий ковида 339 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 614, на втором месте Санкт-Петербург — 822. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 752 случая заражения, она на третьем месте.
Всего с начала пандемии заболели 5 071 917 россиян. Из них вылечились 4 684 585, а умер 121 501 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 831.
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Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
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