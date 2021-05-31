В России за сутки диагностировали 8 475 случаев коронавируса

При этом выздоровели 6 715 россиян, а умерли от последствий ковида 339 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 614, на втором месте Санкт-Петербург — 822. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 752 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 071 917 россиян. Из них вылечились 4 684 585, а умер 121 501 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 831.

