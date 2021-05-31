В России выявили рекордное число заболевших COVID-19

Отмечается, что последний раз рекордное количество заболевших зафиксировали 19 марта. Тогда число новых случаев составило 9 699, пишет Газета.ру. Последние несколько недель ежедневный прирост случаев коронавируса в Москве превышает две тысячи. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что это сезонное явление.

Собянин объяснил, что рост числа заболевших связан с майскими праздниками. По его словам, многие россияне во время нерабочих дней просто не ходили в больницу, а сейчас граждане массово начали сообщать медикам о своих недомоганиях.

