В России выявили рекордное число заболевших COVID-19

В России 30 мая выявили рекордное с марта число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки диагностировали 9 694 случая COVID-19, при этом более трети заболевших из Москвы, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что последний раз рекордное количество заболевших зафиксировали 19 марта. Тогда число новых случаев составило 9 699, пишет Газета.ру. Последние несколько недель ежедневный прирост случаев коронавируса в Москве превышает две тысячи. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что это сезонное явление.

Собянин объяснил, что рост числа заболевших связан с майскими праздниками. По его словам, многие россияне во время нерабочих дней просто не ходили в больницу, а сейчас граждане массово начали сообщать медикам о своих недомоганиях.

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ФОТО: pixabay.com
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