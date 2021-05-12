В России за сутки диагностировали 8 217 случаев коронавируса

В России врачи зафиксировали 8 217 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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При этом выздоровели 8 614 россиян, а умерли от последствий ковида 355 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 718, на втором месте Санкт-Петербург — 734. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 642 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 4 905 059 россиян. Из них вылечились 4 518 529, а умер 114 331 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 271 044.

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ФОТО: РИА Новости
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