В России за сутки диагностировали 8 217 случаев коронавируса

При этом выздоровели 8 614 россиян, а умерли от последствий ковида 355 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 718, на втором месте Санкт-Петербург — 734. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 642 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 4 905 059 россиян. Из них вылечились 4 518 529, а умер 114 331 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 271 044.

