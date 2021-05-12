Мишустин: 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над COVID-19. Об этом премьер рассказал во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году.

Мишустин отметил, что борьба с коронавирусом не прекращается ни на минуту. Премьер-министр рассказал, что зачастую решения по принятию мер в ситуации с COVID-19 принимались в течение суток.

Михаил Мишустин также добавил, что России необходимо сформировать коллективный иммунитет к концу 2021 года. Премьер подчеркнул, что для этого гражданам необходимо вакцинироваться от коронавируса.

