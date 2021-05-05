В России за сутки диагностировали 7 975 случаев коронавируса

В России врачи зафиксировали 7 975 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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При этом выздоровели 7 506 россиян, а умерли от последствий ковида 360 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 432, на втором месте Санкт-Петербург — 711. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 601 случай заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 4 847 489 россиян. Из них вылечились 4 464 550, а умерли 111 895 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 271 044.

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ФОТО: sobyanin.ru
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