В России за сутки диагностировали 7 884 случая коронавируса
В России врачи зафиксировали 7 884 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
При этом выздоровели 8 743 россиянина, а умерли от последствий ковида 393 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 075, на втором месте Санкт-Петербург — 844. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 734 случая заражения, она на третьем месте.
Всего с начала пандемии заболели 5 017 795 россиян. Из них вылечились 4 632 955, а умерли 119 194 человека. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 646.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru