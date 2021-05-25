В России за сутки диагностировали 7 884 случая коронавируса

При этом выздоровели 8 743 россиянина, а умерли от последствий ковида 393 человека. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 2 075, на втором месте Санкт-Петербург — 844. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 734 случая заражения, она на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 017 795 россиян. Из них вылечились 4 632 955, а умерли 119 194 человека. Сейчас число активных случаев ковида составляет 265 646.

