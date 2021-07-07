В России за сутки диагностировали 23 962 случая коронавируса

При этом выздоровели 20 067 россиян, а умерли от последствий ковида 725 человек. Наибольшее количество новых случаев коронавируса диагностировали в Москве — 5 621, на втором месте Московская область, где 2 531 заболевший. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 1 906 случаев заражения, он на третьем месте.

Всего с начала пандемии заболели 5 682 634 россиянина. Из них вылечились 5 121 919, а умер 140 041 человек. Сейчас число активных случаев ковида составляет 420 674.

