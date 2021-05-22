В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8 709 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 8 709 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 992 554 пациента с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 386 россиян, за всё время пандемии — 118 125.
В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 9 345 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 4 610 465 россиян.
Россияне не доверяют ученым, а власти не стремятся убеждать население прививаться от коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
«Никто не виноват в том, что наш Минздрав не создает экспертное сообщество, которое давало бы рекомендации, как пропагандировать вакцинацию... Мы знаем, что основная реакция на стресс – это отрицание. В данном случае этот вирус невидимый. Если был бы пожар, мы бы реагировали. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то чисто статистически нет таких знакомых. Среди тех, кто переболел, большое ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Такие мы бесшабашные», - отметил Ениколопов.
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