В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 947 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 23 947 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 6 102 469 пациентов с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 799 россиян, за всё время пандемии — 153 095.
В России за прошедшие 24 часа выздоровели после лечения коронавируса 21 952 человека. Всего выздоровели от последствий инфекции 5 471 956 россиян.
Ранее адвокат Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что за призывы к отказу от вакцинации не может быть уголовного наказания.
«Никакое наказание невозможно, потому что нет криминального состава. Естественно, есть вопросы в плане этического поведения, особенно если говорить о медработниках. Очень часто слышишь такие комментарии, особенно от медицинских сотрудников низшего звена – акушеров и медсестер, которые что-то говорят, не имея глубоких знаний. Самый эффективный метод воздействия на них – этическое. Причем во всем мире оно распространяется вплоть до лишения права на профессию», - пояснил он.
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Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru