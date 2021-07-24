В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 947 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 799 россиян, за всё время пандемии — 153 095.

В России за прошедшие 24 часа выздоровели после лечения коронавируса 21 952 человека. Всего выздоровели от последствий инфекции 5 471 956 россиян.

Ранее адвокат Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что за призывы к отказу от вакцинации не может быть уголовного наказания.

«Никакое наказание невозможно, потому что нет криминального состава. Естественно, есть вопросы в плане этического поведения, особенно если говорить о медработниках. Очень часто слышишь такие комментарии, особенно от медицинских сотрудников низшего звена – акушеров и медсестер, которые что-то говорят, не имея глубоких знаний. Самый эффективный метод воздействия на них – этическое. Причем во всем мире оно распространяется вплоть до лишения права на профессию», - пояснил он.

