В России за прошедшие сутки выявили более 17 611 новый случай коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,1% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 450 россиян, за всё время пандемии — 129 361 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 8 629 человек. Всего выписали с больничного после лечения коронавируса 4 869 972 россиян.

Напомним, самые уязвимые к коронавирусу группы населения – больные сахарным диабетом, гипертоники, люди с ожирением, болезнями сердца и сосудов. Об этом заявила врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.

