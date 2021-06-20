В России за прошедшие сутки выявили более 17 611 новый случай коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 17 611 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 5 316 826 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,1% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 450 россиян, за всё время пандемии — 129 361 человек.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 8 629 человек. Всего выписали с больничного после лечения коронавируса 4 869 972 россиян.
Напомним, самые уязвимые к коронавирусу группы населения – больные сахарным диабетом, гипертоники, люди с ожирением, болезнями сердца и сосудов. Об этом заявила врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.
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Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
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