Собянин объяснил повторные заражения москвичей коронавирусом

Собянин подчеркнул - «время теоретических изысканий ушло», теперь придется на практике наблюдать за происходящим.

По словам мэра Москвы, у тех, кто болеет сегодня, практически не встречается китайский штамм COVID-19. При этом в столице ухудшается ситуация с коронавирусом – много поступивших в больницы пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает RT.

Напомним, накануне в Москве установлен антирекорд: 19 июня в столице подтвердили 9 120 случаев, 18 июня - 9 056. Всего в столице заразились 1 278 265 человек, из которых 21 352 скончались.

Московские власти в рамках новых мер по борьбе с COVID-19 могут применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу, а в перспективе – даже закрыть метро, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

