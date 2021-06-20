Собянин объяснил повторные заражения москвичей коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что повторные заражения коронавирусом у москвичей происходят из-за распространения индийского штамма. Об этом информирует ТАСС.
«Мы видим повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - цитирует Собянина Газета.ru.
Мэр столицы напомнил, что для борьбы с индийским штаммом необходим уровень иммунитета у населения выше, чем в случае с «уханьским», пишут «Известия».
Собянин подчеркнул - «время теоретических изысканий ушло», теперь придется на практике наблюдать за происходящим.
По словам мэра Москвы, у тех, кто болеет сегодня, практически не встречается китайский штамм COVID-19. При этом в столице ухудшается ситуация с коронавирусом – много поступивших в больницы пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает RT.
Напомним, накануне в Москве установлен антирекорд: 19 июня в столице подтвердили 9 120 случаев, 18 июня - 9 056. Всего в столице заразились 1 278 265 человек, из которых 21 352 скончались.
Московские власти в рамках новых мер по борьбе с COVID-19 могут применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу, а в перспективе – даже закрыть метро, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
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