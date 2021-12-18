В России за прошедшие сутки выявили 27 434 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 27 434 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 186 823 пациента с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки в России умерли от коронавируса 1 076 россиян, за всё время пандемии — 296 180 человек.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровел 38 041 человек. Всего вылечились от коронавируса 8 952 266 россиян.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина пожаловалась Telegram-канаду «Радиоточка НСН», что у россиян до сих пор не сформировалась привычка носить маски для защиты от вирусов.
«Соблюдение санитарно-эпидемических правил на 50% защищает каждого из нас от опасности заражения. Но мы забываем и это делать. Когда в нашу голову, в нашу ментальность войдет, что маска – это обязательное средство для предотвращения вирусной инфекции? Но сколько времени потребуется на выработку такого отношения даже не к себе, а к окружающим – это вопрос пока открытый», - заключила депутат.
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Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
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