В России за прошедшие сутки выявили 27 434 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки в России умерли от коронавируса 1 076 россиян, за всё время пандемии — 296 180 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровел 38 041 человек. Всего вылечились от коронавируса 8 952 266 россиян.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина пожаловалась Telegram-канаду «Радиоточка НСН», что у россиян до сих пор не сформировалась привычка носить маски для защиты от вирусов.

«Соблюдение санитарно-эпидемических правил на 50% защищает каждого из нас от опасности заражения. Но мы забываем и это делать. Когда в нашу голову, в нашу ментальность войдет, что маска – это обязательное средство для предотвращения вирусной инфекции? Но сколько времени потребуется на выработку такого отношения даже не к себе, а к окружающим – это вопрос пока открытый», - заключила депутат.

