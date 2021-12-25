В России за прошедшие сутки выявили 24 946 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умер от коронавируса 981 россиянин, за всё время пандемии в стране скончались 303 250 человек.

В России за прошедшие 24 часа после COVID-19 выздоровели 42 107 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 9 222 486 россиян.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Россия не достигнет в 2022 году 80% коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к прививке в лучшую сторону.

«Все будет зависеть от темпов вакцинации. Иммунитет достигается двумя путями: любо всем заболеть и выздороветь, либо всем вакцинироваться и не заболеть. Естественно, заболеваемость идет и несет потери, к сожалению. Я недавно ревакцинировался, и мне сказали медработники, что люди идут в основном на ревакцинацию. То есть у нас как было 50% населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер. Сейчас мы этого уровня не достигаем и не достигнем, если не будет меняться отношение к прививке. А отношение у нас к этому сейчас довольно неправильное», - отметил Аграновский.