В России за прошедшие сутки выявили 21 665 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 619 россиян, за всё время пандемии — 132 683 человека.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 14 347 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 4 943 986 россиян.

Ранее политолог Марат Баширов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что властям пора задуматься о корректировке федерального законодательства, поскольку введенные меры по вакцинации сотрудников спорны с точки зрения права.

«Рано или поздно они на это решатся. Все-таки реально люди начинают задумываться о том, за кого голосовать, примерно в конце августа и ко второй половине сентября. Если к этому моменту власти и работодатели эту проблему не решат в рамках трехсторонней правительственной комиссии по социально-трудовым отношениям, в которую входят власти, работодатели и профсоюзы, тогда, конечно, будут проблемы», - отметил Баширов.

