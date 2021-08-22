В России за прошедшие сутки выявили 20 564 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 762 россиянина, за всё время пандемии — 176 044 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 15 414 человека. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 6 019 466 россиян.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уточнил, как отличить грипп от коронавируса и призвал прививаться.

«При гриппе более интенсивные проявления со стороны носоглотки, при коронавирусе практически ничего такого нет. Нет кашля, нет чихания. А если есть, то очень скудное. Также там несколько другой температурный режим. Но если вы привьетесь, то самодиагностикой заниматься не придется», - заключил эксперт.

