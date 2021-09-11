В России за прошедшие сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксирован 118 341 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 7 102 625 пациентов с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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За прошедшие сутки умерли от коронавируса 789 россиян, за всё время пандемии —191 165 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровел 17 121 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 6 357 272 россиянина.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что препарат от коронавируса будет создан, но только при выполнении одного условия.

«Думаю, что рано или поздно, конечно, будет создан противовирусный препарат против коронавируса. Но подчеркну, после проведения трёх фаз клинических исследований, из которых главная третья, на 10-40 тысячах людей», - отметила теледоктор.

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ФОТО: pixabay.com
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