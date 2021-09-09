Малышева назвала условие для создания «убийцы» коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева уверена, что препарат от коронавируса будет создан, но только при выполнении одного условия.

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы доказанно лечил непосредственно причину COVID-19, то есть убивал бы сам коронавирус.

«Чтобы ответить на вопрос, будет или нет лекарство, нужно понимать несколько важных вещей. Есть этиологическое лечение, то есть лечение причины. Например, если причина воспаления легких – микроб пневмококк, есть антибиотики, которые пневмококк убивают. Если говорить о лечении причины коронавируса, то есть убийства самого коронавируса с помощью лекарства, когда коронавирус уже попал в организм, сегодня есть очень много препаратов, претендующих на это. Но авторы должны доказать, что их лекарство действительно работает. Доказательство означает три фазы клинических исследований, из которых третья – самая главная - это исследование на 10--40 тысячах пациентов. Пока таких исследований нет ни у кого. Соответственно все заявления о том, что что-то создано, можно рассматривать как предпосылки к началу клинических исследований», - отметила врач.

«Бузина и дядька». Гинцбург призвал не путать c «универсальной вакциной» лекарство от COVID-19

При этом она отметила, что современная медицина довольно успешно влияет на механизм развития болезни.

«Коронавирусная инфекция очень хорошо лечится с помощью патогенетических препаратов. Патогенез – механизм развития болезни. На механизм развития мы прекрасно влияем. Первое – главный механизм развития коронавирусной инфекции – микротромбозы. Поэтому антикоагулянты с этим справляются. Они растворяют тромбы. Второй механизм развития болезни – воспаления. С этим прекрасно справляется дексаметазон и моноклональные антитела. Эти препараты у нас есть в руках. Их эффективность доказана. Мы их знаем давно. И с удовольствием ими пользуемся», - заявила доктор медицинских наук.

Малышева считает, что препарат от коронавируса непременно будет создан, правда должно соблюдаться одно важное условие.

«Что будет дальше? Думаю, что рано или поздно, конечно, будет создан противовирусный препарат против коронавируса. Но, еще раз подчеркну, после проведения трех фаз клинических исследований, из которых главная третья, на 10-40 тысячах людей», - подытожила доктор.

Ранее в Госдуме оценили затраты на лечение коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусЕлена Малышева
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры