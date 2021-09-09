Малышева назвала условие для создания «убийцы» коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы доказанно лечил непосредственно причину COVID-19, то есть убивал бы сам коронавирус.

«Чтобы ответить на вопрос, будет или нет лекарство, нужно понимать несколько важных вещей. Есть этиологическое лечение, то есть лечение причины. Например, если причина воспаления легких – микроб пневмококк, есть антибиотики, которые пневмококк убивают. Если говорить о лечении причины коронавируса, то есть убийства самого коронавируса с помощью лекарства, когда коронавирус уже попал в организм, сегодня есть очень много препаратов, претендующих на это. Но авторы должны доказать, что их лекарство действительно работает. Доказательство означает три фазы клинических исследований, из которых третья – самая главная - это исследование на 10--40 тысячах пациентов. Пока таких исследований нет ни у кого. Соответственно все заявления о том, что что-то создано, можно рассматривать как предпосылки к началу клинических исследований», - отметила врач.