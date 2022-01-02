В России за прошедшие сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 18 233 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 537 966 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 811 россиян, за всё время пандемии — 310 518 человек.
В России за прошедшие 24 часа от COVID-19 полностью выздоровели 26 976 человек. Всего завершили лечение коронавируса 9 524 039 россиян.
Иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2022 году возможна новая, «усиленная» мутация коронавируса.
«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть появится какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет. Такие «омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.
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10,5 млн+18 233 / сут.
Умерли
311 тыс.+811 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+26 976 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru