В России за прошедшие сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 811 россиян, за всё время пандемии — 310 518 человек.

В России за прошедшие 24 часа от COVID-19 полностью выздоровели 26 976 человек. Всего завершили лечение коронавируса 9 524 039 россиян.

Иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2022 году возможна новая, «усиленная» мутация коронавируса.

«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть появится какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет. Такие «омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.

