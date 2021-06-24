В России за последнее десятилетие стало больше приверженцев ЗОЖ
Число сторонников здорового образа жизни увеличилось в 3 раза за последние 10 лет. Такими являются люди, которые минимум дважды в неделю занимаются спортом, правильно питаются, не курят и не злоупотребляют алкоголем. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования РАНХиГС, пишет ТАСС.
В исследовании указано, что доля жителей нашей страны, которые ведут здоровый образ жизни «в полной мере», за последнее десятилетие выросла более, чем на 10%. Пандемия также способствовала росту любителей спорта и других полезных привычек.
Ранее доктор Александр Мясников назвал критерии оценки здорового и больного человека.
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