В России за последнее десятилетие стало больше приверженцев ЗОЖ

Число сторонников здорового образа жизни увеличилось в 3 раза за последние 10 лет. Такими являются люди, которые минимум дважды в неделю занимаются спортом, правильно питаются, не курят и не злоупотребляют алкоголем. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования РАНХиГС, пишет ТАСС.

Рассасываешь и худеешь. Диетолог рассказала об арбузной диете

В исследовании указано, что доля жителей нашей страны, которые ведут здоровый образ жизни «в полной мере», за последнее десятилетие выросла более, чем на 10%. Пандемия также способствовала росту любителей спорта и других полезных привычек.

Ранее доктор Александр Мясников назвал критерии оценки здорового и больного человека.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЗОЖ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры