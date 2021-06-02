Доктор Мясников назвал критерии оценки здорового и больного человека

Оценка состояния своего здоровья человеком всегда носит крайне субъективный характер, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал результаты всероссийского опроса, в ходе которого 36% респондентов заявили, что считают своё здоровье хорошим или очень хорошим.

«Могу поделиться цитатой, опубликованной в одной из моих книг, где я свой сорокалетний опыт медицины излил в нескольких постулатах. Первое: здоровый человек - тот, кто считает себя здоровым. Второе: больной человек - тот, кто считает себя больным. При этом не всегда тот, кто считает себя здоровым - на самом деле здоров. И, далеко не всегда тот, кто считает себя больным - на самом деле болен», - подчеркнул Александр Мясников.