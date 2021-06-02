Доктор Мясников назвал критерии оценки здорового и больного человека
Врач и телеведущий прокомментировал НСН результаты исследования ВЦИОМ о здоровье и питании россиян.
Оценка состояния своего здоровья человеком всегда носит крайне субъективный характер, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал результаты всероссийского опроса, в ходе которого 36% респондентов заявили, что считают своё здоровье хорошим или очень хорошим.
«Могу поделиться цитатой, опубликованной в одной из моих книг, где я свой сорокалетний опыт медицины излил в нескольких постулатах. Первое: здоровый человек - тот, кто считает себя здоровым. Второе: больной человек - тот, кто считает себя больным. При этом не всегда тот, кто считает себя здоровым - на самом деле здоров. И, далеко не всегда тот, кто считает себя больным - на самом деле болен», - подчеркнул Александр Мясников.
Социологическое исследование о здоровье и питании россиян провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 51% опрошенных оценили своё здоровье как удовлетворительное, 11% назвали его слабым. Каждый четвертый (24%) участник опроса никогда не проходил диспансеризацию.
ВЦИОМ также выяснил, на что конкретно обращают внимание россияне при покупке продуктов питания. Чаще всего (59%) в первую очередь значение имеет цена, 53% задумываются о качестве продуктов. Далее следуют свежесть (37%), экологичность (23%), польза (19%) и вкусовые качества (17%).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты
- Компании Lufthansa разрешили летать в Россию
- Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»
- Росстат: Рост цен на продукты замедлился
- Швейцария открыла аккредитацию на встречу Путина и Байдена в Женеве
- Козак объяснил, как деньги украинских олигархов помогают Донбассу
- Минтранс Германии объяснил отмену рейсов из России
- В Британии форма российских футболистов на Евро-2020 заняла второе место в списке лучших
- Автоблогер - уклонист от армии Гоша Ерохин задержан в Москве
- Немецкий регулятор проверит заявку экологов по «Северному потоку-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru