Доктор Мясников назвал критерии оценки здорового и больного человека

Врач и телеведущий прокомментировал НСН результаты исследования ВЦИОМ о здоровье и питании россиян.

Оценка состояния своего здоровья человеком всегда носит крайне субъективный характер, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал результаты всероссийского опроса, в ходе которого 36% респондентов заявили, что считают своё здоровье хорошим или очень хорошим.

«Могу поделиться цитатой, опубликованной в одной из моих книг, где я свой сорокалетний опыт медицины излил в нескольких постулатах. Первое: здоровый человек - тот, кто считает себя здоровым. Второе: больной человек - тот, кто считает себя больным. При этом не всегда тот, кто считает себя здоровым - на самом деле здоров. И, далеко не всегда тот, кто считает себя больным - на самом деле болен», - подчеркнул Александр Мясников.

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Социологическое исследование о здоровье и питании россиян провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 51% опрошенных оценили своё здоровье как удовлетворительное, 11% назвали его слабым. Каждый четвертый (24%) участник опроса никогда не проходил диспансеризацию.

ВЦИОМ также выяснил, на что конкретно обращают внимание россияне при покупке продуктов питания. Чаще всего (59%) в первую очередь значение имеет цена, 53% задумываются о качестве продуктов. Далее следуют свежесть (37%), экологичность (23%), польза (19%) и вкусовые качества (17%).

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:ЗдоровьеОпросВрачи
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