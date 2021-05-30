В России за неделю выявили максимальное число заболевших COVID-19 с конца марта

Коэффициент распространения коронавируса увеличивается. Он достиг 1,11 – это максимальное значения с 15 октября 2020 года.

Также продолжает расти смертность. За уходящую неделю скончались из-за коронавируса 2 680 человек, неделей раньше - 2 611. Показатель смертности последней недели мая также оказался максимальным с конца марта.

За последнюю неделю мая выздоровело людей меньше, чем заразилось: 60 108 вылечившихся против 61 689 неделей ранее (снижение на 2,6%).

Больше всего заразившихся регистрируют в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Ранее бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в работодатели могут повлиять на своих сотрудников и мотивировать их привиться от коронавируса уже сегодня.

«Я думаю, что работодатели так или иначе могут повлиять на своих сотрудников. Не обязательно принудительно, но в материальном плане. Устрашающая информация на население мало действует, на пять-десять минут, за это время человек уже раздумает бежать вакцинироваться», - отметил Малышев.

