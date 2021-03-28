В России за минувшие сутки выявлены 9 088 новых фактов заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.

«Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 336 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 97 740.

За минувшие сутки в России выздоровели 8 630 человек. Всего от коронавируса вылечились 4 139 128 человек.

Ранее в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.

«При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.

