В России за минувшие сутки выявлены 9 088 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 9 088 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 4 519 832 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 28 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.
«Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 336 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 97 740.
За минувшие сутки в России выздоровели 8 630 человек. Всего от коронавируса вылечились 4 139 128 человек.
Ранее в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.
«При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.
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Заразились
4,5 млн+9 088 / сут.
Умерли
97 740+336 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 630 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru